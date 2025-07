O Benfica oficializou a saída de Renato Sanches, após o final do empréstimo de uma temporada do PSG, clube com o qual tem contrato.

"Obrigado, Renato Sanches!", escreveram os encarnados no comunicado oficial.

A equipa da Luz lembra que o médio “made in Benfica participou em 21 jogos e marcou 1 golo”.

O internacional luso, de 27 anos, tem tido muitas lesões a complicar-lhe a carreira nos últimos anos.