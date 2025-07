“Não sei quem vai sair, mas o miúdo vai jogar”. José Gomes elogia Cuenca e lembra história de Eusébio

José Gomes, treinador português do Al-Fateh, da Arábia Saudita, acredita que Jorge Cuenca vai provocar reações ao nível de Eusébio. O técnico, que trabalhou com o central no Almería, diz que o Benfica tem uma “excelente contratação” em mãos se conseguir fechar a transferência do espanhol, atualmente do Fulham.

“Contaram-me o António Simões e o Mário Coluna, com quem eu tive a oportunidade e a honra de partilhar algumas conversas, que, quando o Eusébio veio treinar ao Benfica, treinou com a equipa principal a primeira vez e eles diziam 'não sei quem vai sair, mas o miúdo vai jogar'. É um bocado isso com o Cuenca: sendo jogador do Benfica, vai jogar. Está preparadíssimo, não tenho qualquer dúvida. É uma excelente contratação”, diz o treinador, em entrevista a Bola Branca.

José Gomes trabalhou com Jorge Cuenca no Almería, em 2020/21, quando o defesa esteve cedido pelo Villarreal ao clube andaluz. O treinador tem boas memórias do central canhoto.

“A nível de carácter, de personalidade, é uma pessoa muito focada, educadíssima, um jogador de equipa, muito competitivo, muito forte no jogo aéreo, passe frontal e curto com qualidade, bom passe longo e bom sentido posicional. É um jogador com o qual eu gostei muito de trabalhar e que me ajudou muito no tempo em que estive no Almeria”, conclui, nestas declarações à Renascença.

Jorge Cuenca, do Fulham, estará no radar do Benfica para esta janela de mercado. De acordo com o jornalista belga Sacha Tavolieri, as águias já terão iniciado os contactos com o clube inglês.

O defesa central de 25 anos fez a formação no Alcorcón e no Barcelona, tendo ainda passagens por Almería, Getafe e Villarreal antes de rumar ao Fulham, de Marco Silva, na época passada, onde disputou 12 jogos.