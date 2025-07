Benfica confirma Mário Branco como diretor-geral para o futebol

O Benfica anuncia, esta terça-feira, a adição de Mário Branco, ex-diretor desportivo do Fenerbahçe, à estrutura, como Bola Branca avançou.

Branco deixa a Turquia para suceder a Lourenço Coelho, que cessará funções no final desta semana, como diretor-geral para o futebol.

Em comunicado, o Benfica agradece a Coelho "todo o profissionalismo, dedicação e competência colocados ao serviço" do clube ao longo de 21 anos. Era diretor-geral para o futebol há sete.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui



Mário Branco, que, revela o Benfica, tem vindo a planear a nova época "ao longo destas semanas", em conjunto com o seu antecessor, iniciará funções no dia 14 de julho, próxima segunda-feira, quando a equipa principal masculina regressar ao trabalho.

Depois de ter trabalhado como scout em Espanha, Polónia e Roménia, Mário Branco assumiu as funções de diretor desportivo do Leixões em 2009. Foi, depois, diretor-geral da SAD e diretor-geral do Astra Giurgiu, da Roménia, e regressou a Portugal em 2012, para assumir as funções de diretor desportivo do Estoril, até 2016, quando ocupou o mesmo cargo no Hajduk Split, da Croácia, e mais tarde no PAOK, da Grécia.

Novo retorno de Branco a Portugal em 2020, para trabalhar no Famalicão, novamente como diretor desportivo. Esteve apenas uma época, antes de se mudar para a Turquia, onde se tornou diretor geral de futebol do Fenerbahçe. Há duas temporadas, mudou de funções, para diretor desportivo, mas foi despedido, agora, no dia 2 de junho.