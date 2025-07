Ivan Baptista é o sucessor de Filipa Patão na equipa feminina do Benfica

Ivan Baptista é o novo treinador da equipa feminina do Benfica, anuncia o clube, esta terça-feira. Está encontrado o sucessor de Filipa Patão.

O treinador português, de 33 anos, assina contrato com o pentacampeão nacional para as próximas duas temporadas, isto é, até 2027.

Natural do Porto, já não trabalha no futebol feminino há mais de dez anos, desde a última época pelo Boavista, em 2012/23. Na anterior, também ao comando das axadrezadas, conquistou uma Taça de Portugal.

Desde 2016, esteve sempre no futebol masculino: foi adjunto na formação e da equipa principal do Tromso, da Noruega, e o mesmo no Leixões; nas duas últimas temporadas, passou, sempre como treinador adjunto, por Académica, Nantong Zhiyun (China) e Molde (Noruega).

"É um sentimento de grande entusiasmo por chegar a esta casa, a um projeto desta dimensão, e é com muita motivação que estamos aqui, que queremos iniciar os trabalhos numa grande instituição e num projeto muito ambicioso", diz Baptista, citado pelos canais oficiais do Benfica.

Ivan Baptista sucede, como treinador do Benfica, a Filipa Patão, que levou as águias ao pentacampeonato e aos quartos de final da Liga dos Campeões. A técnica seguiu, este verão, para o Boston Legacy, uma das equipas de expansão da NWSL, o campeonato norte-americano.