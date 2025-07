Mário Branco na calha para suceder a Rui Pedro Braz no Benfica

Mário Branco prepara-se para suceder a Rui Pedro Braz como diretor desportivo do Benfica. Bola Branca sabe que há contactos a decorrer entre o clube português e o ex-diretor desportivo do Fenerbahçe.

Braz já terá informado o presidente do Benfica de que se retira antes das eleições de outubro, às quais ainda não é conhecido se Rui Costa se candidata. Os acertos no plantel para a nova temporada ainda serão feitos com o atual diretor desportivo na estrutura.

Depois de ter trabalhado como scout em Espanha, Polónia e Roménia, Mário Branco assumiu as funções de diretor desportivo do Leixões em 2009. Foi, depois, diretor-geral da SAD e diretor-geral do Astra Giurgiu, da Roménia, e regressou a Portugal em 2012, para assumir as funções de diretor desportivo do Estoril, até 2016, quando ocupou o mesmo cargo no Hajduk Split, da Croácia, e mais tarde no PAOK, da Grécia.

Novo retorno de Branco a Portugal em 2020, para trabalhar no Famalicão, novamente como diretor desportivo. Esteve apenas uma época, antes de se mudar para a Turquia, onde se tornou diretor geral de futebol do Fenerbahçe. Há duas temporadas, mudou de funções, para diretor desportivo, mas foi despedido, agora, no dia 2 de junho.

Já para Rui Pedro Braz, é o fim do percurso como diretor desportivo do Benfica, função que assumiu em 2021/22. Antes, era jornalista.