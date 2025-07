“Uma semana é para vender o António Silva, outra é o Florentino. O Benfica tem de estimar a formação"

Luís Filipe Vieira vai ser candidato e do seu lado terá João Varandas Fernandes. O médico esteve durante nove anos na direção do antigo presidente e explica em Bola Branca porque se mantém fiel a Vieira, mesmo depois dos muitos casos associados ao antigo líder das águias…

“[O apoio] justifica-se porque o Benfica, nos últimos quatro anos, perdeu muita da sua identidade”, começa por dizer. “O Benfica ganhou um campeonato nos últimos quatro anos, vive num sobressalto permanente, percebe-se que há ali alguma desorganização, percebe-se que de facto não tem havido um rumo e uma estratégia bem definidos, quer do ponto de vista desportivo, financeiro e comunicacional.”

Mais: “Luís Filipe tem créditos, fez no Benfica o que nenhum dos outros presidentes fez. Não é só do ponto de vista patrimonial, como desportivo e financeiro. Se for candidato, como tudo leva a crer, tem de ser respeitado como todos os outros candidatos”.