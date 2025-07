“Mário Branco vai ter sucesso no Benfica”. Antigo jogador descreve diretor que “defende o clube acima de tudo”

“Se forem criadas as condições para que o Mário consiga trabalhar, não tenho dúvidas nenhumas de que vai ter sucesso, mas nenhumas mesmo. Se, com a capacidade de trabalho que ele tem, com tão pouco, acabou por fazer muito, numa estrutura como o Benfica não tenho dúvidas algumas de que, se forem criadas as condições para isso, ele vai conseguir alcançar os objetivos que o Benfica quer”, diz, em entrevista a Bola Branca .

Bruno Miguel, antigo defesa que trabalhou com Mário Branco no Estoril e no Astra Giurgiu da Roménia, tem plena confiança de que o novo diretor-geral para o futebol do Benfica “vai ter sucesso” na Luz.

O dirigente, de 49 anos, começou a carreira no Leixões e teve a primeira experiência no estrangeiro na Roménia. Foi no Astra Giurgiu, em 2011, que Bruno Miguel conheceu o novo diretor do Benfica, com quem seguiu depois para o Estoril.

“Ele está sempre a par de tudo o que se passa, mas delega muito. Falo por mim, na altura, no Estoril, era um dos capitães de equipa, e ele delegava algumas coisas, mas depois também exigia responsabilidades. Não era aquele diretor que queria fazer tudo à sua maneira. Ele reunia toda a gente, lembro-me perfeitamente de várias reuniões, e tentava sempre fazer o melhor para que as coisas corressem bem em prol do grupo, e não das individualidades”, explica, nestas declarações à Renascença.

Bruno Miguel acompanhou de perto a chegada de Mário Branco ao Estoril, em 2012, onde foi diretor desportivo durante quatro anos. O antigo jogador não antecipa que o novo dirigente do Benfica faça muitas mudanças nos logo à chegada.

“Por norma, ele confia nas pessoas que estão lá, e depois, se essas pessoas, entretanto, não corresponderem àquilo que ele quer para o clube, aí sim, possivelmente, poderá haver algumas mudanças, mas ele defende sempre o clube acima de tudo. Lembro-me perfeitamente do que ele fez no Estoril, foi sempre em prol do clube”, conclui.

Mário Branco chega ao Benfica poucas semanas depois de sair do Fenerbahçe, onde esteve durante três anos. Aos 49 anos, o novo dirigente das águias conta com passagens por Famalicão, Estoril, Leixões, PAOK da Grécia, Hajduk Split da Croácia e Astra Giurgiu da Roménia.