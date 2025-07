​Advogado de Jesus explica processo contra o Benfica: “Foi por mera cautela". Clube confirma "conversações"

O treinador Jorge Jesus avançou com um processo no Tribunal Arbitral do Desporto contra o Benfica por incumprimento contratual.

Segundo o “Record”, o técnico queixa-se de ter pagado 500 mil euros mais juros em impostos, uma verba que deveria ter sido da responsabilidade do clube, segundo Jesus.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

O impasse agora jurídico deve-se às condições da rescisão de contrato por mútuo acordo naquela que foi a segunda passagem de Jesus pela Luz. Nesse dia, depois de uma conferência de imprensa, Jorge Jesus e Rui Costa abraçaram-se no fim depois de anunciaram o divórcio.

Ora, lembra o jornal desportivo que na altura os encarnados informaram que iam cumprir com todas as obrigações contratuais até ao último dia do contrato do treinador. Se Jorge Jesus assumisse outro projeto no futebol, essa obrigação deixaria de existir.

Em declarações a Bola Branca, o advogado de Jorge Jesus afirma que “não há problema nenhum”.

Luís Miguel Henrique disse mais: “Não há conflito em contencioso. Foi por mera cautela por causa dos prazos de prescrição. Tem a ver com o acerto de IRS que a autoridade tributária (AT) fez ao Jorge. O Jorge, por força do contrato, é credor dessa quantia em relação ao Benfica, mas o devedor fiscal era o Jorge. Ele pagou de imediato o que a AT corrigiu.”

O advogado insistiu que “não há conflito nenhum com o Benfica, há diálogo”. Ou seja, “temos plataforma de entendimento, é uma questão de mera cautela processual. Há um conflito processual porque existe, mas materialmente estamos em pleno diálogo, há um princípio de acordo em relação a questões, não é nada que se deva valorizar”.

Também o Benfica publicou, no seu site oficial, uma curta declaração sobre o caso.

“O Sport Lisboa e Benfica esclarece que teve recentemente conhecimento da pretensão do seu antigo treinador, Jorge Jesus”, pode ler-se.

“O clube já encetou conversações com os representantes de Jorge Jesus e tem total convicção de que tudo será resolvido de forma amigável a contento de ambas as partes, muito em breve.”

Jorge Jesus treinou o Benfica em dois momentos, entre as temporadas 2009/10 e 2014/15 e 2020/21 e 2021/22.