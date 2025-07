Rui Costa anuncia recandidatura ao Benfica

Rui Costa anunciou, esta quinta-feira, a recandidatura à presidência do Benfica.

"Prometi que esclareceria a minha posição antes do início da época. É preciso fazer o que ainda não foi feito. O prometido é devido. A minha posição é a de sempre. Por amor ao clube, a sua alma e ambição de sempre, porque no Benfica não se desiste, trabalha-se com ambição e sentido de futuro. No momento mais difícil disse presente e avançei. Junto atravessámos o cabo das tormentas", declarou o presidente dos encarnados num vídeo divulgado no canal "NOW".

Rui Costa é presidente do Benfica desde julho de 2021, quando Luís Filipe Vieira se demitiu do cargo. Agora, prevê-se uma luta com muitos candidatos nas eleições de outubro.

O dirigente encarnado garante que apresentará o projeto em breve, colocando o foco atual na preparação da próxima temporada.

"Confio na competência em fazer ainda mais e melhor, o meu foco total na preparação da próxima época, oportunamente apresentarei o meu projeto e e a minha equipa. Agora, a prioridade é clara: criar condições para uma época vitoriosa, repleta de títulos em todas as modalidades", afirmou.

O atual presidente terminou afirmando que o Benfica é "é estruturalmente a maior, a melhor, mais abrangente e inovadora instituição desportiva em Portugal."

"Ninguém mais que eu deseja vencer e continuar a escrever a história do maior de Portugal. Voltamos com energia renovada, ambição reforçada e a mesma paixão de sempre. É esse o compromisso que continuaremos a honrar, focados no melhor para o Benfica", concluiu.

Rui Costa é o quinto candidato oficial à presidência das águias. João Diogo Manteigas foi o primeiro a posicionar-se, em setembro do ano passado. Seguiram-se Cristóvão Carvalho, João Noronha Lopes e Martim Mayer.

Também Luís Filipe Vieira vai voltar a ser candidato, uma notícia avançada pela Renascença no dia 2 de julho.

As eleições para a liderança do Benfica estão marcadas para 25 de outubro.

[em atualização]