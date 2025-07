"Acho normal Rui Costa querer defender o seu legado": antigo vice avalia decisão e hipótese Félix

João Braz Frade, antigo vice-presidente do Benfica, não fica surpreendido com a decisão de Rui Costa, de avançar com uma recandidatura para as eleições do clube da Luz. O ex-dirigente diz até que é “normal” que o presidente em funções tenha esperado para fazer o anúncio.

A recandidatura de Rui Costa é anunciada poucos dias depois de o Benfica ter revelado alterações na estrutura do futebol, com as saídas de Lourenço Coelho e Rui Pedro Braz, e a entrada de Mário Branco. Para Braz Frade, o falhanço desportivo da época 2024/25 torna estas alterações uma obrigação para o líder encarnado.

“Se os resultados não foram conseguidos, a responsabilidade é de toda a equipa de gestão. Quando um falha, falham todos, portanto, o Rui Costa tem uma responsabilidade: se não correu bem numa determinada área, vai começar um novo mandato, ele entende que não pode esperar resultados diferentes se mantiver tudo igual, o que me parece uma decisão racional”, sublinha.

As eleições do Benfica ganham novo fulgor, numa altura em que o clube prepara a nova temporada de futebol. O mercado de transferências será um dos principais palcos para Rui Costa brilhar antes do momento de os votos decidirem o futuro, a 25 de outubro. Como tal, as notícias que apontam ao possível regresso de João Félix à Luz não surpreendem Braz Frade.

“Em anos de eleições, isto não é novo. Eu gostava que ele viesse, se for dentro daquilo que é a realidade do Benfica. Eu penso que a recuperação financeira da SAD tem vindo a ser paulatinamente feita e acho que o Benfica tem condições para o fazer regressar”, conclui, nestas declarações à Renascença.