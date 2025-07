"Processo encerrado". Benfica chega a acordo com Jorge Jesus

O Benfica informa, esta sexta-feira, que "chegou a um entendimento" com Jorge Jesus, relativamente a um acerto fiscal de IRS e que era devido contratualmente ao antigo treinador do clube encarnado.

Em comunicado, o Benfica "agradece a colaboração" do técnico e dos seus representantes na resolução do diferendo. Processo esse que, "desta forma, se encerra em definitivo", sublinha o clube.

Jorge Jesus tinha avançado com um processo no Tribunal Arbitral do Desporto contra o Benfica por incumprimento contratual. O técnico queixava-se de ter pagado 500 mil euros mais juros em impostos, uma verba que, segundo ele, deveria ter sido da responsabilidade do clube.

Um impasse jurídico que se devia às condições da rescisão de contrato por mútuo acordo, relativo à segunda passagem de Jesus pela Luz.