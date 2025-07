Benfica insiste. Erros “adulteraram a verdade desportiva” na final da Taça de Portugal

O Benfica volta ao tema dos alegados erros do VAR no jogo da final da Taça de Portugal contra o Sporting.

Os encarnados publicaram a transcrição dos diálogos dos árbitros durante mais de dois minutos sobre o lance entre Matheus Reis e Belotti.

Segundo a equipa da Luz, a decisão do Conselho de Disciplina da FPF confirma que "os erros cometidos por Tiago Martins e pelos seus assistentes Vasco Santos e Sérgio Jesus adulteraram a verdade desportiva na final de 2024/25".

Para as águias não há dúvidas. "O Benfica vencia a final da Taça de Portugal por 1-0, quando, aos 90:04,27 minutos, junto à bandeirola de canto do lado direito do ataque das águias, Belotti, caído no relvado, foi deliberadamente pisado na cabeça pelo sportinguista Matheus Reis, que tinha de ser expulso com cartão vermelho direto. No terreno, a equipa de arbitragem não sancionou; na Cidade do Futebol, a equipa de VAR adulterou a verdade desportiva na decisão da prova".

"Os erros tiveram impacto direto no resultado da partida, impedindo o Benfica de ganhar, privando-o de um título que lhe pertenceria por mérito próprio".

O Sporting acabou por conquistar o troféu. Já o jogador Matheus Reis, envolvido no lance mais polémico, acabou por ser castigado com cinco jogos.