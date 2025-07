Benfica arranca pré-época já sem Carreras e com Obrador, Tengstedt e Henrique Araújo

O Benfica arrancou a pré-temporada, esta segunda-feira, já sem Álvaro Carreras, que vai deixar o clube encarnado para assinar pelo Real Madrid.

O lateral-esquerdo esteve no Mundial de Clubes pelo Benfica, mas vai rumar aos "merengues" pelo valor da cláusula de rescisão: 50 milhões de euros. De acordo com a imprensa nacional, será oficializado já esta segunda-feira na capital espanhola.

O seu substituto é uma das novidades na lista de 28 jogadores que hoje se apresentaram no Seixal. Rafael Obrador, de 21 anos, deixa o Real Madrid e reforça o Benfica por 5 milhões de euros.

Amar Dedic, lateral-direito de 22 anos, será apresentado esta tarde, ao que apurou a Renascença, e deverá integrar os trabalhos já no dia de amanhã.

O norueguês Andreas Schjelderup também não esteve no Seixal e, de acordo com a nota do Benfica, foi autorizado a apresentar-se apenas na quarta-feira "por motivos pessoais."

Depois das saídas de Arthur Cabral e Belotti, o Benfica reintrega nos trabalhos de pré-época os avançados Henrique Araújo, que regressa após empréstimo no Arouca, e Tengstedt, que esteve cedido ao Hellas Verona.

Bruno Lage incorpora ainda vários jovens da formação nos trabalhos: o guarda-redes Diogo Ferreira, os centrais Joshua Wynder, Gonçalo Oliveira, e os médios João Veloso, Nuno Félix e Diogo Prioste.

O plantel faz exames médicos esta segunda-feira e arranca com treinos bidiários na terça-feira. As águias arrancam a época no dia 31 de julho com a Supertaça frente ao Sporting.

Os 28 jogadores na pré-época