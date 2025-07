Que Benfica arranca a pré-época? "É um plantel ainda muito curto"

"O Thiago Almada tem capacidade técnica acima da média e seria uma ótima aposta, embora no Botafogo jogasse mais a partir das faixas. O João Félix também pode marcar a diferença no campeonato do ponto de vista técnico, mas é um Benfica muito curto nesta fase ainda. Para além de que saiu Di María, é preciso quem determine", explica.

Obrador, lateral-esquerdo, é o único reforço que já trabalha com o plantel e Dedic, ala-direito, deverá juntar-se no dia de amanhã. Sem Kokçu, Di María e Álvaro Carreras, o comentador Nuno Presume acredita que o plantel ainda não é suficiente para atacar a temporada.

Plantel do Benfica ainda "é muito curto nesta altura". As águias arrancam, esta segunda-feira, a pré-época depois de pouco mais de duas semanas de férias, na sequência do Mundial de Clubes.

As águias terão uma pré-época mais curta do que o Sporting, adversário da Supertaça no próximo dia 31 de julho. Presume acredita que o Benfica estará competitivo na disputa pelo primeiro troféu da temporada.

"São 16 dias, o que não é dramático. Acho que Lage tem de preparar esse jogo não pensando tanto no planeamento da época, acredito que os jogadores cheguem disponíveis fisicamente para defrontar o Sporting, que terá mais tempo de trabalho e poderão chegar melhor do ponto de vista tático", conclui.

O norueguês Andreas Schjelderup não esteve no Seixal e, de acordo com a nota do Benfica, foi autorizado a apresentar-se apenas na quarta-feira "por motivos pessoais."

Depois das saídas de Arthur Cabral e Belotti, o Benfica reintrega nos trabalhos de pré-época os avançados Henrique Araújo, que regressa após empréstimo no Arouca, e Tengstedt, que esteve cedido ao Hellas Verona.

Bruno Lage incorpora ainda vários jovens da formação nos trabalhos: o guarda-redes Diogo Ferreira, os centrais Joshua Wynder, Gonçalo Oliveira, e os médios João Veloso, Nuno Félix e Diogo Prioste.

O plantel faz exames médicos esta segunda-feira e arranca com treinos bidiários na terça-feira. As águias arrancam a época no dia 31 de julho com a Supertaça frente ao Sporting.