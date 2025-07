Barrenechea está "pronto e preparado" para o Benfica

Enzo Barrenchea está pronto para o Benfica. A opinião é de Rubén Baraja, treinador que orientou o médio argentino na época passada no Valência.

Em entrevista a Bola Branca, o antigo técnico do Valência vê Enzo preparado para entrar no onze inicial das águias: "Está pronto e preparado, apesar da juventude. Tem persdonalidade. O Benfica é um clube muito grande, precisa de jogadores com personalidade. Vai encaixar bem certamente".

O médio de 24 anos esteve emprestado ao Valência na época passada pelo Aston Villa. Marcou um golo e registou duas assistências em 32 jogos disputados.

"Contratamo-lo por empréstimo do Aston Villa para ver como seria a sua evolução e gostamos muito de trabalhar com ele, tem um futuro bonito pela frente. O Benfica é um bom sítio para se desenvolver, crescer e melhorar. Gostaram muito dele em Valência", avalia.

De acordo com a imprensa nacional, o negócio estará fechado e Enzo será o substituto de Kokçu, que saiu para o Besiktas.

O argentino custará cerca de 15 milhões de euros e o Aston Villa ficará com uma percentagem dos direitos do jogador.

Barrenechea é esperado nas próximas horas em Lisboa, para sere um jogador de equipa, segundo Baraja: "É um rapaz com muito futuro, pode jogar a 6 ou 8, trata bem a bola. É um rapaz fenomenal, trabalhador e humilde, vai encaixar muito bem no Benfica. É um jogador de equipa e tem uma grande atitude".

O médio será o terceiro reforço da época depois dos laterais Obrador e Dedic.