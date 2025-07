Sérgio Conceição tem acordo com Luís Filipe Vieira para ser o treinador do Benfica

Luís Filipe Vieira já chegou a acordo com Sérgio Conceição para ser o próximo treinador do Benfica.

A informação foi confirmada pela Renascença, depois de inicalmente ter sido avançada pela revista Sábado.



Sérgio Conceição deixou o FC Porto no final da época 2023/24 e, na última temporada, treinou os italianos do AC Milan, com quem terminou ligação.

Como treinador pelo FC Porto, Conceição venceu três Ligas Portuguesas, quatro Taças de Portugal, três Supertaças e uma Taça da Liga em sete temporadas. ´

Antes dos dragões, Conceição treinou o Nantes, o Vitória Sport Clube, o Sporting de Braga, a Académica, o Olhanense e foi treinador-adjunto no Standard de Liége.

Como jogador, o internacional português fez a formação na Académica e no FC Porto, a quem esteve ligado sete anos, entre 1991 e 1998, e onde voltou na época de 2003/04.

Luís Filipe Vieira vai avançar com candidatura para voltar à presidência do Benfica. Como a Renascença avançou no início do mês, Luís Filipe Vieira ponderou inicialmente “patrocinar” um candidato, mas mudou de ideias e decidiu dar a cara.



[notícia atualizada às 6h30 de 16/7/2025 com confirmação obtida pela Renascença]