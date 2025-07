Diana Gomes regressa a Portugal para jogar no Benfica

O Benfica anunciou a contratação da internacional portuguesa Diana Gomes, que assina contrato de três épocas, até 2028.

A central de 26 anos está de regresso à I Liga portuguesa depois de três temporadas em Espanha ao serviço do Sevilha.

A defesa, natural de Paços de Ferreira, vai jogar num grande pela primeira vez depois de ter estado cinco anos consecutivos no Sporting de Braga. Antes, passou ainda pelo Valadares e Freamunde.

"É um orgulho voltar, ainda para mais para este grande clube. Estou com muita vontade de começar a temporada", explicou, em declarações à BTV.

Diana Gomes é uma habitual titular da seleção nacional, conta com 59 internacionalizações, e marcou um dos dois golos que Portugal marcou no Euro 2025, no empate frente à Itália na segunda jornada.