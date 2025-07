Quem conhece Richard Ríos garante: "Vai ser um dos melhores do mundo na posição"

Depois de Rafael Obrador, Amar Dedic e Enzo Barrenechea, o Benfica pode ir mais além por Richard Ríos. Bruno Lage procura apetrechar o plantel em busca da reconquista do título de campeão e o o médio colombiano pode fazer com que as águias quebram recordes de transferências. E, para quem conhece o "cafetero" do Palmeiras, de Abel Ferreira, vale a pena.

"Acho que vale. Ele cresce em jogos grandes, joga como se estivesse entre amigos no fim de semana. Tem uma qualidade surreal", explica Kaique, em entrevista a Bola Branca.

O jovem guarda-redes brasileiro está emprestado pelo "Verdão" ao Nacional - depois de ter estado cedido ao Farense -, cruzou-se com Ríos em São Paulo e não poupa nos elogios. Richard Ríos pode, para o pernambucano, ser "um dos melhores do mundo na posição".

"O Richard Ríos é um 'cara' muito trabalhador e esforçado. Tem fome de futebol. É um apaixonado pelo que faz e tem muita qualidade. Tem tudo para se tornar um dos melhores do mundo na posição", detalha.

Ríos "dita o ritmo" do Palmeiras

Há três épocas do Palmeiras de Abel, Richard Ríos é peça fundamental. Um médio que sabe defender, mas que também tem golo.

"Ele faz muito bem as duas funções. Dita o ritmo. Tem uma capacidade física muito aprimorada e, com isso, consegue defender, atacar, chegar à área, fazer golos e ainda tem uma boa finalização de fora da área", adianta Kaique.

O Benfica não estará a correr sozinho pela contratação de Richard Ríos e tem a Roma como principal rival. Ainda assim, Kaique deixa o aviso: seja qual for o destino, vai "chegar e jogar".