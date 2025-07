Richard Ríos quer jogar no Benfica e já tem acordo com o clube

O Benfica terá convencido Richard Ríos a juntar-se ao clube, segundo o "GloboEsporte".

De acordo com a publicação, depois de uma viagem de Rui Pedro Braz até São Paulo para reunir com o jogador e uma conversa com o presidente Rui Costa, Ríos ficou convencido pelo projeto do Benfica e quer juntar-se ao clube.

Faltará ainda acordo com o Palmeiras, que procura um negócio nos 30 milhões de euros, mas as águias acreditam que poderão finalizar a transferência por menos, incluíndo objetivos.

O FC Porto esteve também interessado e terá até apresentado uma proposta de 15 milhões, mas que foi rejeitada pelos brasileiros.

Richard Ríos, médio colombiano de 25 anos, está na sua terceira época pelo Palmeiras. Chegou em 2023 e tem sido peça fundamental na equipa de ABel Ferreira.

Antes, jogou no Flamengo, Guarani e também nos mexicanos do Mazatlán.