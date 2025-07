Vieira: "Dos candidatos conhecidos, não vejo ninguém capaz de inverter o rumo do Benfica"

Luís Filipe Vieira ainda não tem uma decisão final tomada sobre uma candidatura às eleições do Benfica, mas assume que está a ponderar porque "entre os candidatos não vê ninguém capaz de inverter o rumo que o clube está a seguir".

Em entrevista à CMTV, divulgada este sábado, o dirigente do clube encarnado fala pela primeira vez sobre a possibilidade de voltar a candidatar-se.

"Não excluo essa possibilidade em função do que foram os últimos quatro anos. Este último mandato revelou uma falta de liderança e visão preocupantes para todos os benfiquistas. Perdemos protagonismo, perdemos influência. O Benfica precisa de recuperar voz e peso nos organismos nacionais. Isso só se faz com uma liderança forte, com presença, com visão global. Não com silêncio e ausência. E a verdade é que entre os candidatos conhecidos não vejo ninguém capaz de inverter o rumo que o clube está a seguir. Se sentir que sou necessário, estarei disponível", disse.

Vieira diz que "foi obrigado" a pensar numa recandidatura e compara a situação financeira do Benfica à do Porto.

"Mais quatro anos iguais a estes e ficaremos na mesma situação económica a que o FC Porto chegou no ano passado e que vai ter reflexos durante muitos anos. E não digo na mesma situação desportiva porque nessa já estamos há algum tempo", atira.

O antigo presidente das águias diz que tem sentido apoio dos benfiquistas e que "isso pesa e faz refletir".

"Se decidir avançar é para ganhar, não venho para fazer número. Há uma coisa que sei, os benfiquistas sabem como que podem contar comigo. Só peço uma coisa aos sócios: que comparem. Que olhem para o que era o Benfica em 2001 e o que era em 2021. E que vejam o que se passou nos últimos quatro anos. Depois disso, se entenderem que ainda posso ser útil, estarei cá", atira.