Bayern de Munique não recebeu "qualquer contacto" do Benfica por Linda Dallmann

Linda Dallman não vai para o Benfica, garante o diretor desportivo do Bayern de Munique, o atual clube da internacional alemã, à Renascença.

A média, de 30 anos, tem sido associada ao Benfica e a imprensa alemã até já deu a transferência como certa. No entanto, Francisco de Sá Fardilha revela, em entrevista a Bola Branca, que será publicada na íntegra na terça-feira, que a transferência "não vai acontecer".

"A Linda Dallmann será jogadora do Bayern em 2025/26. Posso assegurar. E nunca recebemos qualquer contacto, nenhuma proposta, não houve nenhuma proposta do Benfica. Não sei de onde é que vêm os rumores, não houve absolutamente nenhuma proposta do Benfica", vinca.

Linda Dallmann está no Bayern desde 2019/20 e tem contrato até 2026. Na temporada passada, fez três golos e três assistências em 30 jogos.

Soma ainda 56 internacionalizações e nove golos pela Alemanha, com que acaba de se apurar para as meias-finais do Euro 2025.