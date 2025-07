Benfica vai jogar com o Nice na 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões

O Nice é o adversário do Benfica na 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, ditou o sorteio (do caminho das ligas) desta manhã em Nyon, na Suíça.

No horizonte da equipa de Bruno Lage estavam outros clubes como Fenerbahçe de Mourinho e os vencedores de dois duelos da segunda pré-eliminatória (Viktoria Plzen-Servette e Brann-Salzburgo), mas quiseram as bolas que o fado fosse outro

Sendo cabeça de série, os lisboetas evitaram enfrentar clubes como o Feyenoord, agora de Gonçalo Borges, Club Brugge e Rangers/Panathinaikos. O sorteio definiu ainda outros jogos: Feyenoord-Fenerbahçe, Brann/Salzburgo-Club Brugge e Rangers/Panathinaikos - Viktoria Plzen/Servette

Se o Benfica superar o Nice, a equipa que Francesco Farioli treinou em 2023/24,os portugueses terão ainda de jogar um play-off para alcançar a fase de liga da Champions.



O clube do sul de França, o próximo adversário do Benfica na Europa, é treinado por Franck Haise, um francês de 54 anos com longo passado no Lens, e terminou a última edição da Ligue 1 na quarta posição, a cinco pontos do vice campeão Marselha e a 24 pontos do PSG, campeão da Europa e vice campeão do mundo.

A primeira mão da terceira pré-eliminatória está marcada para os dias 5/6 de agosto e a segunda para o dia 12. Caso avance, o Benfica terá ainda de jogar o play-off, também a dois jogos, a 19/20 e 26/27 de agosto.