“Ríos vai chegar e pegar de estaca”: Caixinha, que o quis contratar, analisa o reforço do Benfica

A contratação mais cara do Benfica está por horas. Richard Ríos vai custar 27 milhões de euros às águias e quem já defrontou o colombiano não tem dúvidas: tinha lugar nos três grandes.

"O Rios encaixaria em qualquer um dos plantéis dos chamados grandes em Portugal. Vem, de certeza, com essa fome de vencer, que é uma das características principais nos grandes jogadores para poder fazer diferença", explica Pedro Caixinha a Bola Branca.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

O antigo técnico do Santos defrontou o médio em seis ocasiões, a primeira ainda enquanto treinador do Red Bull Bragantino, em 2023. Para a história fica a vitória da equipa de Caixinha por 1-0 e o começo de um namoro que nunca se materializou.



"Ele estava no Guarani, equipa da série B nessa altura, e era, indiscutivelmente, o jogador mais importante e mais determinante dessa equipa. Tinha, salvo erro, 23 anos. Nós tentámos identificá-lo e seguir-lhe o rasto, mas o Red Bull contratava sempre jogadores com uma idade muito abaixo dessa, portanto não conseguimos, apesar de ser uma necessidade que tínhamos do plantel e ele enquadrava com todas as características”, revela o técnico.

Um Uribe, "mas mais intenso, agressivo, com mais determinação e ambição para ganhar". Pedro Caixinha deixa rasgados elogios a um jogador que preenche todos os requisitos de um box-to-box moderno.

“É um jogador com capacidade, não só em termos da construção, desde a ligação do setor defensivo com o setor médio, mas também tem boa chegada área, muito boa meia distância, uma intensidade defensiva e agressividade no ataque à bola. Vai dar uma dinâmica e uma intensidade ao meio-campo do Benfica totalmente diferente do que foi a última época”, detalha.