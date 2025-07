O antigo jogador Simão Sabrosa, de 45 anos, que exercia desde junho de 2021 o cargo de diretor de relações internacionais do Benfica, é o novo diretor técnico do futebol profissional das 'águias', anunciou hoje o clube lisboeta.

"Referência, goleador e capitão de equipa do 'glorioso' num trajeto de seis temporadas (2001-2007), ao longo das quais conquistou um campeonato (2004/05), uma Taça de Portugal (2003/04) e uma Supertaça (2005/06), Simão Sabrosa exercia o cargo de diretor de relações internacionais do clube desde 01 de junho de 2021", realçou em comunicado o Benfica.

Os encarnados informaram ainda que Gonçalo Guimarães iniciou funções no cargo de diretor de imprensa, em substituição de Ricardo Lemos.

A estrutura do futebol profissional do Benfica tem vindo a sofrer várias alterações nas últimas semanas, sendo que também Mário Branco entrou recentemente para os quadros, para o cargo de diretor-geral para o futebol, rendendo Lourenço Pereira Coelho, enquanto Rui Pedro Braz irá cessar funções como diretor desportivo no final do 'mercado' de transferências.