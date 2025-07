"Benfica District" é "medida eleitoralista" e "passa por cima dos sócios", denuncia Manteigas

"Não quero ser completamente malicioso com o projeto. Só acho que está a ser feito um aproveitamento que deve ser criticado pelo momento em que é levantado, porque é aproveitado por uma candidatura, que está dentro do Benfica e usa uma máquina de propaganda para o efeito e para tentar maquilhar o insucesso desportivo", considera em entrevista a Bola Branca .

No dia em que Rui Costa vai apresentar o "Benfica District", João Diogo Manteigas critica o timing da decisão. Em declarações a Bola Branca , o primeiro candidato assumido à presidência encarnada associa a apresentação do projeto ao "insucesso desportivo".

Também as dúvidas sobre a sustentabilidade, a vários níveis, do projeto que pretende "revolucionar", tanto o Estádio da Luz, como toda a envolvente, levaram a que João Diogo Manteigas emitisse um comunicado com questões direcionadas à atual liderança encarnada. Entre as questões está o financiamento.

"Como vai ser feito, quem são as pessoas e as partes e empresas envolvidas? Qual o apoio financeiro que vai ter da parte da UEFA, da própria FIFA por causa do Mundial, da própria Câmara de Lisboa, tal como aconteceu no Euro 2004? Há tantas questões que os sócios certamente levantariam e esta direção optou por passar por cima simplesmente e avançar para depois ou mais tarde ter que dar, eventualmente ou até não, essas respostas", refere.

Para João Diogo Manteigas seria mandatório fazer passar esta proposta por uma Assembleia Geral e, como não aconteceu, deixa um conselho a Rui Costa. "Que lancem esta proposta e este projeto hoje como sendo uma medida da candidatura, da recandidatura de Rui Costa ao mandato 2025-2029. Não metam isto como um projeto que o Benfica tem que fazer, independentemente de quem for o Presidente", aconselha.

De acordo com o candidato, o projeto pode colocar "seriamente" em causa o futuro de Benfica e "desvia-se completamente daquilo que interessa, que é ganhar".

"O que vejo é um despesismo completo, sem justificação e passando por cima dos sócios. É completamente desprezível e uma falta de sensibilidade e respeito para com os sócios. Se não conseguem perceber que o Benfica ainda é feito de sócios, então façam uma coisa: vendam já mais de 50% da SAD e venham a jogo, tal e qual, com as medidas que eles pensam fazer. Fica mais fácil para os outros, para podermos debater", finaliza.