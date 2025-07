Oficial. Richard Ríos é o jogador mais caro da história do Benfica

O Benfica oficializou, na noite desta terça-feira, a contratação do médio Richard Ríos por 27 milhões de euros.

O médio colombiano de 25 anos deixa o Palmeiras, de Abel Ferreira, e é o reforço mais caro da história do Benfica, superando os 25 milhões que as águias pagaram ao Feyenoord por Orkun Kokcu.

Ríos aterrou na manhã desta terça no Aeroporto Humberto Delgado e depois dos testes médicos assinou um contrato válido até 2030 e fica blindado por uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros.

De acordo com a nota enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a SAD encarnada será "responsável por uma parcela do mecanismo de solidariedade a clubes que participaram na formação do jogador, a qual se estima num montante adicional de, aproximadamente, 419 mil euros."

Ríos é o quarto reforço da época para Bruno Lage. Enzo Barrenechea, do Aston Villa, é outra opção que as águias contrataram para o meio-campo.

As águias contrataram ainda o lateral-esquerdo Rafael Obrador ao Real Madrid e Amar Dedic ao Red Bull Salzburgo.