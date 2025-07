Quanto vai custar e quem financia o "Benfica District"?

O novo projeto "Benfica District", apresentado esta terça-feira pelo presidente Rui Costa, terá totalmente financiado por entidades internacionais, segundo anunciou o vice-presidente e CFO, Nuno Catarino.

"É um projeto que será feito em Project Finance, com um período de financiamento de 15 anos, desenhado para ter um contributo positivo a partir do primeiro ano de operação. É 100% financiado por entidades internacionais. Falámos com duas das grandes casas internacionais que financiaram muitos dos grandes projetos a nível mundial e estamos muito confiantes que vamos conseguir avançar", disse.

A ideia apresentada por Rui Costa prevê obras no exterior do Estádio da Luz, um aumento da lotação do mesmo e a criação de pavilhões e outra infraestruturas junto ao estádio.

Apesar do investimento ser externo, Nuno Catarino garante que o projeto será "100% do Benfica", apontando para que as águias fiquem com a totalidade da propriedade do projeto.

O projeto está projetado para custar 220 milhões de euros e segundo as previsões de Catarino, "vai gerar receita adicional para o Benfica de 37 milhões de euros por ano e também haverá uma margem de contribuição à volta dos 24 milhões por ano."

A previsão da atual direção encarnada é que este projeto permita ao clube "chegar ainda mais perto da capacidade financeira e desportiva dos grandes clubes europeus".

No que diz respeito à duração da construção, o dirigente encarnado acredita que "é possível executar este projeto num período de entre dois a dois anos e meio."

"Para isto estar pronto em 2029, para o ano temos de já estar a ter a aprovação. O segundo número importante que foi apresentado, este projeto procura partir do potencial desportivo. Há toda uma lógica de arranjar uma razão para as pessoas estarem neste espaço durante o dia, não só para quem vem nos dias de jogo. Vai permitir às pessoas experimentar mais o Benfica. E depois, ainda temos de procurar os melhores operadores para fazer isto", atira.

O espaço terá ainda locais comerciais, de hotelaria e publicidade, que Rui Costa acredita que tornará o projeto autosustentável e não terá "qualquer impacto na nossa capacidade de investir na dimensão desportiva."

A apresentação do projeto a cerca de três meses das eleições tem merecido críticas por outras listas. À Renascença, João Diogo Manteigas descreve o projeto como uma "medida eleitoralista" e que "passa por cima dos sócios".