Rui Costa quer aumentar lotação do Estádio da Luz para 80 mil pessoas

"Temos o desejo antigo de ter toda a fachada coberta, tornando o exterior tão bonito com o interior. As instalações comerciais, hoteleiras e residenciais serão o garante para a viabilização e sustentabilidade desta iniciativa", explica.

O projeto apresentado inclui inclui-se a construção de um pavilhão multiusos com capacidade para 10.000 pessoas, dois pavilhões desportivos com 2.500 e 1.500 lugares, respetivamente, uma piscina comunitária, um teatro e local para eventos com capacidade para 500 pessoas, um campo de futebol ao ar livre, uma pista de atletismo e ainda instalações comerciais, hoteleiras e residenciais.

O presidente do Benfica, Rui Costa, quer aumentar a lotação do Estádio da Luz para 80 mil pessoas. Num discurso à margem da aparesentação do projeto " Benfica District ", o dirigente e candidato às eleições de outubro explica que o objetivo é dar resposta à "imensa procura" de lugares de época.

Rui Costa garante que o projeto será autosustentável e não terá "qualquer impacto na nossa capacidade de investir na dimensão desportiva."

"É um projeto à beira de começar a ser realidade e está aberto aos sócios para que contribuam com ideias e sugestões. Apelo a que todos participem, seja no site do projeto que agora lançamos, seja conhecendo o projeto nasala onde iremos expor a partir de amanhã", convida.

O presidente das águias, que é candidato às eleições de outubro, revelou ainda que "em breve" terá "boas novidades para apresentar sobre a Cidade Benfica".

"É o nosso sonho juntar no mesmo loval campos para a nossa formação, pavilhões para as modalidades, piscinas, pista de atletismo e um campo para o râguebi, não foi um processo rápido, porque encontrar um terreno central com dimensão não é algo que se resolva com um simples estalar de dedos, como alguns querem fazer passar", diz.

Rui Costa acredita que o projeto do "Benfica District" acabar por "deixar uma marca positiva, de transformação, de inovação e de liderança, boa para o clube, para Lisboa e para o país. É um contributo para melhorar a oferta de equipamentos desportivos e culturais em Lisboa, reforçando-nos a todos na Europa e no Mundo. E nesse sentido, temos como missão e objetivo concluí-lo a tempo do Europeu feminino de 2029 e do Mundial 2030", termina.