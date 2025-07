Benfica. Ainda sem Ríos, teste contra Estoril teve Florentino, Aursnes e João Veloso no meio-campo

O Benfica venceu nesta quarta-feira o Estoril, por 3-0, num encontro de preparação entre duas equipas da I Liga portuguesa de futebol, que se disputou à porta fechada no centro de estágios dos "encarnados", no Seixal.

Com dois "onzes" distintos em cada uma das partes, o Benfica marcou pelo norueguês Aursnes e pelo grego Pavlidis, no primeiro período, com Bruma a fechar a contagem já na segunda parte.

Ainda sem o médio colombiano Richard Ríos, apresentado na terça-feira, o treinador Bruno Lage colocou dois dos reforços na equipa da primeira parte, com os laterais Obrador e Dedic a fazerem companhia ao guarda-redes Trubin, aos centrais António Silva e Otamendi.



No meio-campo jogaram Florentino Luís, Aursnes e João Veloso, com Prestianni, Aktürkoglu e Pavlidis na linha da frente.

No sábado, no Estádio da Luz, às 20h, o Benfica vai fazer o primeiro encontro à porta aberta desta temporada, frente ao Fenerbahçe, de José Mourinho, na Eusébio Cup, que acontece cinco dias antes de defrontar o Sporting, na Supertaça Cândido de Oliveira, no Algarve.