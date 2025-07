Benfica-Rio Ave, da primeira jornada, é adiado devido à Champions. Casa Pia-Sporting abre o campeonato

O Benfica-Rio Ave, da primeira jornada do campeonato, foi adiado para que as águias se concentrem na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões frente ao Nice. A Liga divulgou os horários da primeira jornada do campeonato e será o campeão Sporting a dar o arranque da época.

Ficou a ser hoje conhecido que as águias vão defrontar os franceses a 6 de agosto, em França, e jogam a segunda mão em casa no dia 12. Pelo meio, tinha marcada a primeira jornada do campeonato, um jogo que já não vai acontecer nesse fim-de-semana. Fica marcado para sábado, dia 23 de setembro.

Casa Pia-Sporting abre o campeonato, na sexta-feira, dia 8 de agosto, às 20h15.

No sábado, é a vez do FC Porto arrancar a I Liga, com a receção ao Vitória às 20h30. No mesmo dia, decorre o Nacional-Gil Vicente (15h30) e Arouca-Aves (18h00).

No domingo, mais três partidas: Famalicão-Santa Clara (17h00), Moreirense-Alverca (20h30) e Braga-Tondela (20h30). Na segunda-feira, a jornada encerra com o Estoril-Estrela, às 20h15.

Confira os horários:

Sexta-feira, 8 de agosto

Casa Pia AC – Sporting CP, 20h15 - SportTV

Sábado, 9 de agosto

CD Nacional – Gil Vicente FC, 15h30 - SportTV

FC Arouca – AFS , 18h00 - SportTV

FC Porto – Vitória SC, 20h30 - SportTV

Domingo, 10 de agosto

FC Famalicão – Santa Clara, 17h00 - SportTV

Moreirense FC – FC Alverca, 20h30 - V+

SC Braga – CD Tondela, 20h30* - SportTV

Segunda-feira, 11 de agosto

Estoril Praia – Estrela Amadora, 20h15 - SportTV

Sábado, 23 de setembro

SL Benfica – Rio Ave FC, 20h15* - BTV

* marcação efetiva sujeita a confirmação das datas UEFA