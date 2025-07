Datas da Champions confirmadas: Benfica visita Nice a 6 de agosto

O Benfica visita o Nice no dia 6 de agosto, a partir das 21h00 locais (20h00 em Lisboa), na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões de futebol, informaram esta quarta-feira os encarnados.

O segundo jogo, no Estádio da Luz, em Lisboa, já estava marcado para seis dias depois, no dia 12, também às 20h00.

O sorteio para a terceira pré-eliminatória da 'Champions' ditou que os 'encarnados', vice-campeões portugueses, defrontassem o quarto classificado da Liga francesa, atuando primeiro no recinto do clube gaulês, seis dias depois de já terem disputado a Supertaça Cândido de Oliveira diante do Sporting.

O sorteio do play-off, última ronda de acesso à fase de liga da 'Champions', está marcado para 04 de agosto, em Nyon, Suíça.