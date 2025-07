Benfica vende Casper Tengstedt ao Feyenoord por seis milhões

O Benfica anunciou, esta quinta-feira, a venda de Casper Tengstedt ao Feyenoord, a troco de seis milhões de euros.

O ponta de lança internacional jovem pela Dinamarca, de 25 anos, pode valer ainda mais um milhão de euros em objetivos, o que elevaria o valor total da transferência para os sete milhões de euros. O Benfica retém, ainda, 15% da mais-valia líquida de uma futura venda.

Tengstedt chegou à Luz na época 2022/23, por sete milhões de euros (o Benfica pode, assim, recuperar o investimento), proveniente do Rosenborg. No entanto, não conseguiu afirmar-se em pleno e, na temporada passada, foi emprestado ao Hellas Verona, de Itália, com que marcou sete golos e fez uma assistência em 26 jogos.

O dinamarquês deixa o Benfica com um registo de quatro golos e seis assistências em 34 partidas, ao longo de uma temporada e meia.