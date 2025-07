Depois das luvas de boxe, o verdadeiro reencontro entre Otamendi e Richard Ríos

O sururu deu-se num Argentina-Colômbia, no Monumental, a contar para a qualificação do Mundial 2026. Otamendi puxou dos galões e esticou o indicador junto aos lábios. Richard Ríos deu troco, dizendo-lhe que não corria e que estava velho.

Com a transferência para o Benfica, quis o capricho do destino juntar argentino e colombiano no mesmo balneário. O Benfica brincou com a situação. Fez um vídeo em que o médio-faz-tudo é conduzido até a uma sala onde está o central argentino, equipado com luvas de boxe e a bater no saco.

Agora, o clube mostra como foi verdadeiramente o reencontro entre os dois futebolistas sul-americanos. Depois de abrir os braços como quem diz "não me faças mal, hein", seguiu-se um abraço. Otamendi deu as boas-vindas a Ríos, que se poderá estrear na Supertaça no dia 31 de julho, e perguntou-lhe como estava e como estava a fazer para arranjar casa. Ríos admitiu ter levado uma sova na viagem e no dia em que chegou e foi apresentado…