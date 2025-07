"Pode ficar no Benfica um ou dois anos e ir para o Real, Barça ou United”: Yebda vê Di María em Moussa

Lembra-se de Yebda? O argelino que passou pelo Benfica em 2008/09 e que acabou a carreira no Restelo falou sobre a eventualidade de Anis Hadj-Moussa, do Feyenoord, assinar pelo Benfica. E seria para titular…

“Todos os clubes querem este tipo de jogador. Ele pode encaixar e jogar logo de início”, garante Hassan Yebda, em conversa com Bola Branca.

O antigo médio do Benfica aprova assim o compatriota do Feyenoord que as águias estão a negociar, segundo o jornal “O Jogo”. Rui Pedro Braz deverá deslocar-se até Feyenoord para tratar de mais um dossier do mercado de transferências.

“Ele está a jogar muito bem, é um jogador de desequilíbrios, pé esquerdo, tem muita qualidade”, diz Yebda, que lembra que o futebolista é já internacional pela Argélia. Aconteceu em março de 2024, contra a Bolívia, entrando no mesmo minuto que saiu um tal de Yacine Brahimi. O extremo soma quatro internacionalizações.