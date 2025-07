Alvo do Benfica Franjo Ivanovic fica fora da ficha de jogo do St. Gilloise

Franjo Ivanovic está fora da ficha de jogo para a estreia do Union Saint-Gilloise no campeonato belga, esta sexta-feira, numa altura em que tem sido dado como certo no Benfica.

O ponta de lança internacional croata, de 21 anos, nascido na Áustria, não integra o onze inicial para a partida frente ao Antuérpia, nem se senta no banco de suplentes.

Reporta a imprensa que o acordo entre Benfica e St. Gilloise está fechado: são 20 milhões de euros fixos, mais cinco milhões possíveis em objetivos, e o clube belga reserva mais-valias numa futura transferência.

Ivanovic deverá viajar no sábado para Lisboa, segundo avança o jornal "A Bola", para fazer exames médicos e assinar contrato pelo Benfica.

Formado no Augsburgo, Franjo Ivanovic ainda passou pelos croatas do Rijeka antes de chegar ao Union St. Gilloise. Na temporada passada, marcou 20 golos e fez cinco assistências em 46 jogos pelo campeão belga.