Benfica vence Eusébio Cup contra Fenerbahçe

O Benfica venceu este sábado a Eusébio Cup, no Estádio da Luz, derrotando o Fenerbahçe de José Mourinho por 3-2 no segundo jogo da pré-época 2025/2026. Os reforços Amar Dedic, Richard Ríos e Enzo Barrenechea fizeram parte do jogo desde o apito inicial.

Os encarnados foram os primeiros a chegar ao golo. Depois de Otamendi e Pavlidis ameaçarem marcar logo na fase inicial, foi o grego que isolou Akturkoglu, a quem restou correr e rematar para o fundo da baliza aos 38 minutos.

Pouco depois, Richard Ríos quase se estreou com um golo, sendo impedido por uma defesa de Livakovic. Dedic recebeu a bola e atirou novamente para Ríos, cujo desvio acabou por resultar num autogolo de Archie Brown aos 42 minutos.

Os contra-ataques do Fenerbahçe tiveram resultado ainda antes do intervalo. Os turcos aproveitaram uma bola perdida por Enzo Barrenechea, com Kahveci a rematar desde a entrada da grande área.