Ríos é o novo número 20 do Benfica, Banerrechea o 5

Richard Ríos é o novo camisola 20 do Benfica e Enzo Banerrechea o novo número 5, conforme foi revelado este sábado antes da Eusébio Cup, jogo de apresentação aos sócios e adeptos.

Três números apelativos que continuam sem dono são o 9, o 10 e o 11, numa altura em que o internacional português João Félix e o ponta de lança croata Franjo Ivanovic estão perto de ser reforços.

O Benfica defronta o Fenerbahçe, este sábado, no jogo de apresentação, a partir das 20h00, no Estádio da Luz. Félix e Ivanovic não foram apresentados, pelo que os benfiquistas terão de esperar para saber se as suas contratações se concretizarão mesmo.

Numeração completa:

1 Trubin

3 Obrador

4 António Silva

5 Enzo Banerrechea

6 Alexander Bah

7 Aktürkoglu

8 Aursnes

14 Pavlidis

16 Manu Silva

17 Dedic

18 Leandro Brarreiro

20 Richard Ríos

21 Schjelderup

24 Samuel Soares

30 Otamendi

39 Henrique Araújo

25 Prestianni

26 Dahl

27 Bruma

44 Tomás Araújo

47 Tiago Gouveia

61 Florentino

64 Gonçalo Oliveira

66 Wynder

68 João Veloso

71 Leandro Santos

80 Gonçalo Sobral

83 Rafael Luís

84 João Rego

86 Diogo Prioste