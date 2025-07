Bruma rasga tendão de Aquiles e tem época em risco

Bruma sofreu, no sábado, uma rotura completa do tendão de Aquiles esquerdo e vai ser submetido a uma intervenção cirúrgica, anunciou o Benfica este domingo. O avançado fica com a época em risco.

Numa nota divulgada no site oficial, os encarnados confirmam que o extremo internacional português, que se lesionou no jogo frente aos turcos do Fenerbahçe, será “submetido a intervenção cirúrgica e iniciará o processo de recuperação” para debelar a “rotura completa do tendão de Aquiles esquerdo”.

No sábado, Bruma foi substituído aos 77 minutos, no jogo de apresentação da equipa, frente ao Fenerbahçe, orientada pelo português José Mourinho, que terminou com a vitória por 3-2 e que valeu aos encarnados a conquista da 13.ª Eusébio Cup.