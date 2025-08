Benfica confirma contratação de Ivanovic por 22,8 milhões

O Benfica anunciou, esta quinta-feira, a contratação de Franjo Ivanovic ao Union Saint-Gilloise, da Bélgica.

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, o Benfica informa que vai pagar 22,8 milhões de euros fixos pelo ponta de lança, com a possibilidade de pagar mais cinco milhões em objetivos. No total, Ivanovic pode custar até 27,8 milhões aos encarnados.

"Os valores acima referidos incluem os montantes do mecanismo de solidariedade, que a Benfica SAD irá reter para posterior distribuição aos clubes que participaram na formação do jogador", pode ler-se.

O Union St. Gilloise terá ainda direito a 20% da mais-valia de uma futura transferência. O Benfica informa, também, que paga um milhão de euros em serviços de intermediação pela contratação do internacional croata, de 21 anos, que assina contrato válido para as próximas cinco temporadas, ou seja, até 2030.

Ivanovic fica com uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros, que no último ano de contrato baixará para 60 milhões.

Formado no Augsburgo, Franjo Ivanovic passou pelos croatas do Rijeka, antes de chegar ao Union St. Gilloise. Na temporada passada, marcou 20 golos e fez cinco assistências em 46 jogos pelo campeão belga.