Bruno Lage: "Sinto que somos uns justos vencedores"

Bruno Lage considera que o Benfica foi um "justo vencedor" da Supertaça, depois de derrotar o Sporting, por 1-0, esta quinta-feira.

Análise (à Sport TV): "Era um troféu que queríamos vencer. A equipa conseguiu fazer, na minha opinião, um bom jogo. Primeira parte equilibrada, conseguimos ter bola, mas houve alguns momentos que podíamos ter mais ligações, ter gente mais próxima. Isso também é reflexo da falta de treino, da falta de tempo que nós temos para trabalhar com os jogadores que estão a chegar. Ainda hoje vimos um já a comemorar o troféu e ainda não teve a oportunidade de treinar. É a primeira vez que esteve com os colegas. Na segunda parte, penso que tivemos uma entrada muito forte. Falámos ao intervalo, fugimos a alguns posicionamentos para estarmos mais próximo da bola, para ter posses de bola mais prolongadas. Sinto que somos uns justos vencedores."

Rui Borges disse que o Sporting foi melhor: "Cada um tem a opinião que tem de ter. O míster Rui Borges, na final da Taça, também disse que o Sporting tinha sido melhor, e venceu. Hoje não venceu, mas o Sporting continua a ser o melhor. Para mim, basta olhar para aquilo que é a minha equipa, aquilo que eu tenho de trabalhar, o tempo, e fazê-la crescer. É nisso que eu estou completamente focado. Vencemos este título e agora temos de estar já com olhos no jogo da pré-eliminatória da Liga dos Campeões, porque esta equipa, estes jogadores e o clube, nós queremos estar presentes na Liga dos Campeões."

Chaves da vitória: "Mérito total dos jogadores. Fundamentalmente, a vontade enorme deles de jogar este jogo. Por isso, mérito dos jogadores e mérito dos nossos adeptos, que nos apoiaram do princípio ao fim do jogo, foi fantástico. E agora, olhos no nosso futuro, a próxima eliminatória da Liga dos Campeões."

Franjo Ivanovic é para jogar ao lado de Pavlidis ou noutra posição? "É uma boa pergunta e agora depende deles. É isso que eu quero ver, é com o tempo perceber como é que podem jogar. Aquilo que eu acredito é que o Ivanovic pode jogar ao lado, atrás, à frente. É um jogador de enorme potencial, nós já o queríamos, era um jogador desejado e ele chegou. Ainda não treinou e a primeira coisa que fez foi tirar uma foto com os seus colegas e com o troféu."

João Félix (em conferência de imprensa): "Eu, o presidente e o diretor desportivo estivemos muito empenhados. Disse que iríamos trabalhar com calma, iríamos trazer os jogadores que sinto que esta equipa merce para crescermos. Estive empenhado em todos, no Enzo, no Ríos, no Ivanovic, no Obrador. Estamos empenhados em todos, em construir um plantel forte. Ninguém conhece melhor o jogador [João Félix] que eu. Um jogador que não veio. Se querem que fale de algum João, falo do Rego, do Veloso. Se querem que fale de um Félix, falo do Nuno, que teve uma lesão grave e merecia estar aqui a celebrar com a equipa. O mais importante é os que cá estão."