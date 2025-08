Lage esteve "muito empenhado" em João Félix, mas "importante é os que estão" no Benfica

Bruno Lage não esconde que esteve "muito empenhado" na contratação de João Félix, que acabou por preferir o Al-Nassr ao Benfica.

"Estive muito empenhado, quer eu, quer o presidente, o diretor desportivo", admite o treinador do Benfica, em conferência de imprensa, esta quinta-feira, após a conquista da Supertaça frente ao Sporting.

"Disse que iríamos trabalhar com calma, iríamos trazer os jogadores que sinto que esta equipa merce para crescermos. Estive empenhado em todos, no Enzo [Barrenecha], no [Richard] Ríos, no [Franjo] Ivanovic, no [Rafael] Obrador. Estamos empenhados em todos, em construir um plantel forte", acrescenta o técnico encarnado.

Embora saliente que "não há ninguém que conhece melhor" João Félix, Bruno Lage prefere, agora, focar-se em quem está, efetivamente, no Benfica: "O jogador [Félix] não veio. Se querem que fale de algum João, falo do Rego, do Veloso. Se querem que fale de um Félix, falo do Nuno, que está em casa, teve uma lesão grave e merecia estar aqui a celebrar com a equipa. O mais importante é os que cá estão."

João Félix foi fortemente associado ao Benfica, houve namoro público de ambos os lados, mas acabou por rumar ao Al-Nassr, da Arábia Saudita, que é treinado por Jorge Jesus e onde joga Cristiano Ronaldo.