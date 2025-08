"Mais soltos que o Sporting": João Alves gostou do meio-campo do Benfica (e antecipa luta a 3)

O renovado meio-campo do Benfica deixou boas impressões a João Alves. Para o “luvas pretas”, os reforços Enzo Barrenechea e Richard Ríos trouxeram qualidade ao motor da equipa e combinaram bem com Leandro Barreiro, ao ponto de se conseguirem superiorizar a Hjulmand, Morita e Pedro Gonçalves.

“Funcionaram bem. Aquilo que se esperava dos jogadores que foram contratados é que realmente personalizassem aquela zona do campo, que é uma zona nevrálgica, onde o Sporting tem muito bons jogadores. Na verdade, embora tivesse sido um jogo equilibrado, a tendência mais foi do Benfica. A qualidade do Ríos e dos seus companheiros de setor fez o Benfica aparecer melhor, mais solto do que a equipa do Sporting” considera o antigo médio internacional das águias, numa entrevista a Bola Branca.

Na primeira parte da Supertaça, Ríos pareceu algo precipitado no passe, facto que João Alves não valoriza, até porque o ex-Palmeiras iniciou de forma sublime o lance do golo decisivo de Pavlidis. “ Os jogos têm 90 minutos e às vezes mais, os jogadores que estão a começar estão a entrosar-se, estão a entrar dentro de uma equipa que é nova, portanto é também uma questão de conhecimento e as coisas vão melhorando exatamente com isso, com os jogos” sublinha.