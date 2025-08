Vieira diz que não despede Bruno Lage se for eleito e "nunca compraria" João Félix

Luís Filipe Vieira garante que não despedirá Bruno Lage se voltar a ser presidente do Benfica, e que é com o treinador que quer ser campeão.

Em entrevista ao NOW, esta sexta-feira, o ex-presidente do Benfica e possível candidato — continua sem dar o "sim" — revela que falou, não em jeito de sondagem, com quatro treinadores, entre eles Jorge Jesus, mas não Sérgio Conceição. Confrontado com a possibilidade de ir a eleições com o ex-FC Porto como treinador, opta por respaldar Lage.

"O treinador do Benfica é Bruno Lage. É com esse que queremos ganhar. Que dia 25 [de outubro, dia das eleições] esteja em primeiro lugar", afirma, mantendo o discurso quando questionado sobre se Bruno Lage será despedido na eventualidade de ser eleito presidente do Benfica: "Nem pense nisso. Não é despedido. É treinador do Benfica."

Uns minutos mais tarde, no entanto, lembra que Lage, como todos os treinadores, "está sujeitos aos resultados" e "sabe disso".

"A pessoa que conhece melhor Bruno Lage sou eu. Como presidente do Benfica, fui buscá-lo quando ele estava a trabalhar com o Carvalhal. Fui buscá-lo da equipa B para a equipa A. Fui eu que o despedi, aprovado por todos em Conselho de Administração. Quando o despedi, sei quem me dava os recados sobre Bruno Lage. Ele sabe que se há alguém que quer que ele ganhe sou eu. Ele sabe que gosto dele e acho que é com ele que o Benfica vai ser campeão", reitera.

Vieira "nunca recompraria" João Félix

Luís Filipe Vieira declara também que não teria feito o esforço que a direção de Rui Costa fez para tentar contratar João Félix, algo que considera ter sido uma tentativa eleitoralista. O internacional português acabou por rumar ao Al-Nassr, da Arábia Saudita.

"Por que é Rui Costa não fez esse esforço no ano passado? Não havia eleições, fez este ano. No ano passado, João Félix estava na mesma situação. Por que não apostou no ano passado? Um jogador que sai do Benfica, para mim, só podia regressar se tivesse 31 ou 32 anos. Depois de vender um jogador, nunca recompraria", afirma.

Vieira também alerta que o Benfica "ainda não tem o plantel completo" e reforça que "nunca poderia comprar João Félix", dentro da filosofia que tem para o clube.

Rui Costa é "mentalmente muito fraco"

Luís Filipe Vieira também aproveitou esta entrevista à NOW para voltar a criticar a liderança de Rui Costa: "Em quatro anos, as pessoas que lá estão destruíram uma organização que estava montada."

"A avaliação do Rui Costa já está feita. Logicamente que é negativa. Não é líder. Uma pessoa muito fraca emocionalmente não pode ser presidente do Benfica. Uma pessoa que se veste dos princípios em que são os outros que dão opiniões não pode ser presidente. . O Benfica é uma autêntica bandalheira", declara.

O ex-presidente encarnado assinala que o Benfica "não teve liderança" e, após a sua saída, "perdeu influência" na Federação e na Liga de Clubes. "O Benfica tem de estar em todos os lugares para comandar."

"Para mim, é importante olhar para o Estádio da Luz. Nunca pensei ver aranhas no estacionamento. A pintura branca já parece cinzenta. Até a relva cresce no cimento. É falta de manutenção. A pessoa que fazia isso está lá, mas não está lá o Luís Filipe. Quando amolecemos, quando acordamos é tarde. Esta direção é amolecida e incompetente", acusa.

"Se for candidato, é para ganhar"

Ainda sem abrir o jogo sobre a candidatura, Luís Filipe Vieira revela que está apenas "à espera de uma resposta" para saber se avança. Não é de jogador, nem de treinador, assegura, mas sim para garantir que está preparado para "responder no imediato" a quaisquer problemas que surjam.

De qualquer modo, tem uma certeza: "Se for candidato, é para ganhar."

"Se não acreditasse, não valia a pena. As pessoas vão dizer que não é como no passado, que há segunda volta. Venha a segunda volta. Se ganhar à primeira volta, melhor. Ninguém tem o passado que eu tenho no Benfica. Montei uma grande organização, inovei no Benfica", remata.