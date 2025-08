Liga dos Campeões: Benfica já tem datas para o play-off

O Benfica já conhece as datas dos jogos do play-off da Liga dos Campeões, se eliminar o Nice na terceira eliminatória.

Em caso de sucesso no embate com a formação francesa, o Benfica vai jogar com Fenerbahçe ou Feyenoord.

A primeira mão do play-off está marcada para 20 de agosto e os encarnados jogam fora.

O segundo jogo terá lugar no Estádio da Luz, a 27 de agosto, pelas 20h00.

A contar para a terceira eliminatória, o Benfica joga já esta quarta-feira contra o Nice, na Côte d’Azur, e na próxima terça-feira, 12 de agosto, na Luz, contra os franceses que terminaram a Ligue 1 em quarto lugar.