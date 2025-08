Rony Lopes. Benfica-Nice é jogo "sem favoritos", apesar do "poder" das águias

Rony Lopes, ex-jogador do Nice e do Benfica, acredita que será uma terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões sem favoritos.

O Benfica ficou a saber esta segunda-feira que caso ultrapasse o Nice, na 3ª pré-eliminatória da Champions, terá pela frente no play-off os turcos do Fenerbahçe ou os neerlandeses do Feyenoord. Será a última 'paragem' antes da desejada entrada na fase de liga da prova dos milhões.



Todavia, primeiro há que pensar no conjunto francês. E a sério, defende Rony Lopes, em declarações a Bola Branca.

O luso-brasileiro, que passou pela formação dos encarnados [2006 a 2011] e pelo emblema da Riviera [2020/21] deixa um aviso.

"O Nice é uma grande equipa, com uma mistura de jovens e jogadores mais experientes. E numa prova europeia não se sabe o que vai acontecer. Não há favorito? Não gostaria de atribuir favoritismo. É, como digo, uma competição europeia e espero que sejam dois bons jogos", considera o atacante, que sorri ao ser lembrado da desconfiança na equipa gaulesa quando tomou conhecimento que iria ter o Benfica como adversário.

"É normal, pois toda a gente fala do poder que tem o Benfica e do nome que tem. Mas eles darão o máximo para tentar ganhar", adverte Rony Lopes.

O Benfica joga fora esta quarta-feira, recebendo o conjunto de Franck Haise na semana seguinte. E em termos de ambientes nos estádios... não há comparações e as águias de Lisboa jogarão sem grande pressão dos adeptos da Rivieira. Ao contrário das águias de Nice na capital portuguesa.

"Não se pode comparar. Não é à toda que chamam à Luz o ‘Inferno da Luz’. No Estádio da Luz o ambiente é muito mais difícil para o Nice", faz notar Rony, que regressou ao Alanyaspor neste início de temporada, depois da cedência de meia época ao Farense. Todavia, não é garantida a sua permanência no futebol turco em 2025/26.