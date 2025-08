Se passar Nice, Benfica defronta Fenerbahçe de Mourinho ou Feyenoord no play-off da Champions

Caso elimine o Nice na 3.ª eliminatória, o Benfica vai defrontar o Feyenoord ou o Fenerbahçe de José Mourinho no play-off de acesso à Liga dos Campeões. Foi isso que ditou o sorteio em Nyon, Suíça, esta manhã.

O sorteio tinha pouca história. Ou o Benfica, no chamado caminho das ligas, jogava contra o vencedor de Rangers-Plzen ou contra o vencedor do Feyenoord-Fenerbahçe. Tocou o Fenerbahçe de Mourinho, o adversário dos lisboetas na Eusébio Cup, e o Feyenoord para onde se mudou Gonçalo Borges, agora treinado por Robin van Persie.

O Fenerbahçe, agora sem Tadic e Dzeko, reforçou-se recentemente com Nélson Semedo e Milan Skriniar, já sem o dedo de Mário Branco, que se mudou recentemente para a Luz, como diretor geral do futebol do clube. Há ainda outras caras conhecidas no gigante de Istambul, como Fred, ex-Manchester United, e Talisca, que passou pelo Benfica em tempos idos. O Fenerbahçe terminou a liga turca 2024/25 em segundo lugar, a 11 pontos do Galatasaray.

O Feyenoord, que recentemente segurou Anis Hadj Moussa, um alvo do Benfica, conta com Gonçalo Borges e Casper Tengstedt. Os neerlandeses terminaram a liga em terceiro lugar. O reforço mais caro deste clube de Roterdão foi o sul-coreano Hwang In-beom, ex-Estrela Vermelha.

Os portugueses jogam já esta quarta-feira contra o Nice, na Côte d’Azur, e na próxima terça-feira, na Luz, contra os rivais franceses que terminaram a Ligue 1 em quarto lugar.