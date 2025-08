Lage e a alegada falta de criatividade do Benfica: "Não sei de onde vem isso, o que temos é jogadores criativos"

O treinador do Benfica, Bruno Lage, falou esta terça-feira aos jornalistas sobre o encontro com o Nice, a contar para a primeira mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, em França, agendado para quarta-feira (20h00).

Para além de admitir um "otimismo muito bom", deu conta da ausência de Akturkoglu e da disponibilidade de Ivanovic e ainda refletiu sobre as críticas que dizem que falta criatividade na equipa.

Nice

"É um otimismo muito bom. Pela forma como a equipa está a trabalhar, este grupo merece e quer jogar a Liga dos Campeões, e quer proporcionar isso ao Benfica e aos adeptos. É com esse entusiasmo e vontade que partimos para este jogo."

Akturkoglu ausente

"Lesionou-se e isso não permite que esteja neste jogo. Sobre a questão do mercado terei oportunidade de falar no final do mercado.

Falta criatividade e criativos no plantel?

"Não sei de onde vem isso, o que temos é jogadores criativos. Todos os nossos jogadores têm criatividade de decisão. Somos uma equipa com enorme qualidade e vamos continuar a trabalhar para mostrar em campo a criatividade coletiva que temos."

Criatividade II

"Tenho dificuldades em entender a parte do criativo... é um jogador de último passe, ou que finte jogadores? Temos desses jogadores na nossa equipa. Temos de continuar a trabalhar para construir o melhor plantel até ao fecho do mercado, com qualidade. Queremos jogadores que tenham o talento do Schjelderup, e com esta vontade de melhorar. O que temos de fazer é construir a nossa criatividade coletiva, que a equipa já demonstrou, e ter agressividade. Falo de uma agressividade desportiva, é aquela que controlo, e que incentivo nos meus jogadores. Os jogadores que contratámos têm essas características de liderança, para aumentar a agressividade desportiva."



Ivanovic nas contas

"Vai estar disponível para jogar, já fez a pré-época no clube anterior, tem treinado muito bem, fez uma adaptação muito boa à equipa, e está disponível para jogo. É um encontro muito importante, mas não é decisivo."