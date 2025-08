Jogo com o Nice abre caminho à Champions e ao mercado: a visão de Valdo, um admirador de Schjelderup

Ouvido por Bola Branca , esta manhã e em véspera da primeira mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, Valdo destaca a "força do ataque" do conjunto da Côte d'Azur, embora este também apresente "lacunas" no plano defensivo. Ainda assim, o antigo jogador lembra que "não é à toa que o Nice foi a única equipa a bater o PSG".

Valdo Filho não deixa de dar o "favoritismo" ao Benfica no jogo desta noite em Nice, para o acesso à Champions, mas sempre vai lançando alguns alertas à navegação do barco de Bruno Lage.

As águias, que nunca defrontaram o Nice, chegam à Riviera sem o lesionado Akturkoglu. Todavia, segundo Valdo, há um substituto à altura, caso jogue, que pode fazer o lugar do turco.



"Para quem tem Schjelderup, o Benfica não pode ficar tão preocupado. É uma baixa, sim senhor, mas o Schjelderup já mostrou que pode envergar a camisola do Sport Lisboa e Benfica", sustenta, antes de terminar com mais uma advertência: atingir a fase de liga da prova milionária seria fundamental também nos processos com vista a trazer novas caras para a Luz, em 2025/26.



"Todos sabem da importância do lado financeiro, mas o aliciante de disputar a Champions, para os alvos que o Benfica ainda tem, é muito importante", finaliza Valdo, que disputou 150 jogos pelo PSG, entre 1991 e 1995.