  • Bola Branca 18h16
  • 08 ago, 2025
Benfica

Akturkoglu voltou a não treinar este sábado

09 ago, 2025 - 19:20

Jogador lesionou-se antes da partida contra o Nice e ainda não recuperou.

O extremo Akturkoglu continua ausente dos treinos do Benfica.

O internacional turco ainda recupera de uma entorse no tornozelo direito.

De recordar ainda que Akturkoglu tem sido apontado à porta da saída após proposta do Fenerbahce, de José Mourinho.

Também “fora de jogo” continuam Tomás Araújo, a recuperar de uma pubalgia, Bah e Manu, que recuperam de lesões graves.

Já de volta aos treinos na equipa principal estiveram Wynder, Rafael Luís e João Rego, que tinham “descido” à equipa BB.

O Benfica vai voltar a defrontar o Nice, na próxima terça-feira, para a segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

