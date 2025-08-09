Akturkoglu voltou a não treinar este sábado

09 ago, 2025 - 19:20
O extremo Akturkoglu continua ausente dos treinos do Benfica.
O internacional turco ainda recupera de uma entorse no tornozelo direito.
De recordar ainda que Akturkoglu tem sido apontado à porta da saída após proposta do Fenerbahce, de José Mourinho.
Também “fora de jogo” continuam Tomás Araújo, a recuperar de uma pubalgia, Bah e Manu, que recuperam de lesões graves.
Já de volta aos treinos na equipa principal estiveram Wynder, Rafael Luís e João Rego, que tinham “descido” à equipa BB.
O Benfica vai voltar a defrontar o Nice, na próxima terça-feira, para a segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.