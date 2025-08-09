Menu
  • Bola Branca 18h16
  • 08 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Supertaça

Benfica responde ao Sporting. "Tentar transformar a derrota numa pseudo-vitória de secretaria"

09 ago, 2025 - 22:01 • Carlos Calaveiras

Palavras de Bruno Lage para o árbitro levam a troca de argumentos entre leões e águias.

A+ / A-

O Benfica reage à queixa do Sporting sobre a atuação de Bruno Lage na Supertaça e considera que os leões “estão a tentar transformar a derrota numa pseudo-vitória de secretaria”.

Em comunicado, os encarnados acrescentam: “É, no mínimo, ridículo que tenha sido necessária uma semana para inventar um pretexto”.

Segundo a equipa da Luz, “um desabafo [do treinador], tantas vezes ouvido noutras transmissões e noutros campos, não encerra o significado que, com uma dose generosa de imaginação e má-fé, quem fez queixinhas e numa atitude tão mesquinha lhe quer atribuir”.

O Benfica insiste: “Tudo fará para defender o seu treinador e todos os seus profissionais contra este tipo de ataques, próprios de quem procura fora de campo aquilo que não consegue conquistar dentro dele”.

De recordar que o Sporting apresentou uma participação disciplinar contra Bruno Lage, treinador do Benfica, junto do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

Em causa as alegadas ofensas proferidas pelo técnico encarnado ao árbitro Fábio Veríssimo na partida da Supertaça, a 31 de julho.

Segundo o Record, os leões querem uniformidade de tratamento por parte do CD, que noutras ocasiões já suspendeu jogadores, como Harder, por palavras.

Dentro das quatro linhas, o Benfica derrotou o Sporting e conquistou a Supertaça, no Algarve.

